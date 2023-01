Trains-Flights Delay Today: कोहरे का असर-आज 6 ट्रेनें चल रहीं लेट, दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स भी देरी से भर रहीं उड़ान

Trains-Flights Delay Today: घने कोहरे के कारण आज जहां छह ट्रेनें देरी से चल रही हैं, वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी की वजह से कई उड़ानें भी लेट हैं. इसकी वजह से यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है. आज सुबह से भी उत्तर भारत में कोहरे की घनी परत देखी जा रही है और दृश्यता की परेशानी के कारण ट्रेनें और फ्लाइट्स के आवागमन पर असर पड़ रहा है. आज उत्तर रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि छह ट्रेनें लेट चल रही हैं, वहीं दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कई फ्लाइट्स की उड़ान रुकी हुई है.

आज ये ट्रेनें लेट चल रही हैं…

ट्रेन संख्या 02563-बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, नियत समय से 2.30 घंटे लेट चल रही है.

ट्रेन संख्या 15658-कामाख्या-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल, नियत समय से 4 घंटे लेट चल रही है.

ट्रेन संख्या 20805-विशाखापट्टनम-नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, नियत समय से 2.30 घंटे लेट चल रही है.

ट्रेन संख्या 14013-सुल्तानपुर-आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस, नियत समय से 1.30 घंटे लेट चल रही है.

ट्रेन संख्या 22181-जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस, नियत समय से 2.30 घंटे लेट चल रही है.

ट्रेन संख्या 12447-मानिकपुर-हजरत निजामुद्दीन उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, नियत समय से 2.45 घंटे लेट चल रही है.

फ्लाइट्स, जो देरी से उड़ान भरेंगी