Two criminals killed and 2 police personnel injured in a encounter in Delhi's Khajuri Khas, Encounter, Delhi: देश की राजधानी दिल्‍ली में आज गुरुवार को सुबह दिल्‍ली पुलिस की टीम और बदमाशों के बीच एनकाउंटर (Encounter) हुआ है. यह मुठभेड़ देश की राजधानी के खजूरी खास इलाके (Delhi's Khajuri Khas area) में हुई. दिल्‍ली पुलिस से हुई फायरिंग में दो बदमाशा मारे गए हैं और पुलिस के दो जवान भी घायल हुए हैं.

Two automatic pistols, four magazines and 15 live cartridges were recovered from the two criminals killed in a police encounter in Delhi’s Khajuri Khas area early morning today — ANI (@ANI) August 12, 2021

Delhi News: आज से फेसलेस हुआ दिल्ली परिवहन विभाग, ऑनलाइन मिलेंगी ये सारी सुविधाएं, जानिए

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मारे (Two criminals killed in a police encounter in Delhi's Khajuri Khas area) गए 2 बदमाशों के पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.