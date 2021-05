देश में कोरोना वायरस महामारी से हालात भयावह है, मगर कुछ लोग इस मुश्किल घड़ी में भी दवाईयों के नाम पर ठगी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है. यहां पुलिस ने नकली रेमेडिसविर (Fake Remdesivir) बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. रेमेडिसविर इंजेक्शन को कोरोना मरीजों के इलाज में कारगार माना जाता है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों नकली रेमेडिसविर बेच रहे थे. इनके पास से 15 नकली रेमेडिसविर और 34 हजार रुपए कैश बरामद किए गए हैं. Also Read - Oxygen Concentrator: घर के लिए ऑक्सीजन कंसंटेटर खरीदने से पहले आपके लिए क्या जानना है जरूरी? यहां जानें सभी सवालों के जवाब...

आरोपियों की कार में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर (Oxygen Concentrator) भी मिला है, जिसे सीज कर गिया गया है. इस संबंध में नांगलोई पुलिस स्टेशन (Nangloi Police station) में केस दर्ज किया गया है. इधर बिहार के भागलपुर (Bhagalpur) में रेमेडिसविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है. आज शनिवार को भागलपुर पुलिस ने बताया कि एक निजी अस्पताल के एक प्रबंधक सहित दो लोगों को एक मृत मरीज के नाम पर रेमेडिसविर इंजेक्शन खरीदने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. भागलपुर के एएसपी पूरन झा ने मामले की जानकारी दी. Also Read - COVID-19: भारत को कई देशों से मदद, रूस की मेडिकल सहायता 2 प्‍लेन में आई, US भेज रहा 100 मिलियन डॉलर की सहायता

आरोपियों की पहचान पल्स अस्पताल के मैनेजर राहुल राज और पिंटू ठाकुर के रूप में हुई. छापे के दौरान आलम नामक एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा. रेमेडिसविर इंजेक्शन के अधिकृत डीलर के मालिक पल्सू ठाकुर (मुकुल ट्रेडर्स) पर शक होने के बाद अवैध रूप से सांठगांठ का खुलासा हुआ, जो पल्स अस्पताल से मेडिकल पर्चे लेकर वहां गया था.

Two people arrested for selling fake Remdesivir injections; 15 fake injections, Rs 34,000 in cash, one oxygen concentrator and one car seized. Case registered at Nangloi Police station: Delhi Police

— ANI (@ANI) May 7, 2021