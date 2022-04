राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दो और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. दिल्ली पुलिस ने आज गुरुवार को ये जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दो अन्य आरोपी जफर और बाबुद्दीन की पहचान हुई है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.Also Read - दक्षिणी दिल्ली के इन तीन क्षेत्रों में जल्‍द चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण-अवैध निर्माण का निरीक्षण कल, सर्वे के बाद होगा एक्‍शन

मालूम हो कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान गंभीर सांप्रदायिक झड़पें हुईं थीं, जिसमें आठ पुलिसकर्मियों सहित नौ लोग घायल हो गए थे. इस मामले में पुलिस अभी तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बड़ी तादाद में लोगों से पूछताछ की गई है. गिरफ्तार आरोपियों में नाबालिग भी शामिल हैं.

Two more accused identified as Jafar and Babuddin were arrested in connection with Jahangirpuri violence: Delhi Police.

