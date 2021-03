Red Fort violence case, Delhi, Birmingham, UK, Dutch, Red Fort, Farmers Protest, Tractor Rally, News: देश की राजधानी में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्‍टर रैली के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों मनिंदरजीत सिंह और खेमप्रीत सिंह को अरेस्‍ट किया है. मनिंदरजीत सिंह नीदरलैंड का नागरिक है और वह ब्रिटेन के बर्मिंघम में बस गया है. Also Read - सीएम योगी ने कहा- विदेशों की जूठन से पलने वाले लोग किसानों के कंधे पर रखकर चला रहे बंदूक, देश का विकास देख परेशान हैं

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इनके फोटो भी जारी करके गिरफ्तारी की जानकारी दी है. क्राइम ब्रांच ने कहा, " दो व्यक्ति – मनिंदरजीत सिंह (एक डच नागरिक बर्मिंघम, ब्रिटेन में बसे) (तस्वीर 1 में) और खेमप्रीत सिंह (तस्वीर 2 में) – 26 जनवरी लाल किले हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए हैं."

Maninderjit is a habitual criminal and was arrested from Delhi airport when he was trying to flee on forged travel documents. Accused Khempreet had assaulted police personnel on duty inside the walls of Red Fort with spear: Delhi Police Crime Branch

