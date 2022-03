दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के गिर गई. इमारत के मलबे में दबे आठ मजदूरों को बचा लिया गया है. आशंका है कि मलबे में और भी कई लोग दबे हो सकते हैं. अग्निशमन विभाग ने बताया कि उसे शाम को पांच बजकर 24 मिनट पर इस घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तीन दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गयीं.Also Read - रात में अपने पति का सिर काट कर हाथ में पकड़े थी महिला, तभी जाग गया बेटा, फिर...

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा, ''कश्मीरी गेट के निकोलसन रोड पर एक इमारत के ढह जाने के बारे में सूचना मिली. पुलिस, अग्निशमन सेवा एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और फिलहाल बचाव अभियान चल रहा है.''

Delhi | An under-construction building collapses at Nicholson Road near Kashmiri Gate, few persons feared trapped: Delhi Fire Service

— ANI (@ANI) March 14, 2022