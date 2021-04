दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ते कोविड19 के संक्रमण के बीच विरोधी दलों के बीच सियासी जंग भी नजर आ रही है. अब बीजेपी सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच यह देखने को मिल रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री (Union Health Minister) डॉ. हर्षवर्धन (Harsh Vardhan) ने कोविड-19 प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मनमोहन सिंह ( Ex-PM Manmohan Singh) पर आज पलटवार किया है. Also Read - Covid19: मास्‍क को लेकर इस कपल ने दिल्‍ली पुलिस के जवानों से की थी बदतमीजी, अब हुआ ये हाल

हर्षवर्धन ने मनमोहन सिंह को ट्वीट किए गए एक पत्र में दावा किया, "डॉ. मनमोहन सिंह जी अगर आपकी सकारात्मक सहयोग की पेशकश और मूल्यवान सलाह को ऐसे कठिन समय में आपके कांग्रेस के नेता ही मान लें तो इतिहास आपका आभारी होगा." डॉ. हर्षवर्धन ने दावा किया, "ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी में और राज्यों में आपकी पार्टी की सरकारों में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आपके विचारों से सहमत हैं.

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan writes to ex- PM Manmohan Singh on the latter's letter to PM Modi,"while you understand importance of vaccination…people in responsible positions in your party as well as in state govt formed by your party do not seem to share your view."

