देश की राजधानी दिल्‍ली में जहां संसद का मानसून सत्र चल रहा है, वहीं, संसद भवन से कुछ मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आज से यहां किसान संसद का अयोजन कर रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने मंत्री और बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा किसानों के इस आंदोलन को लेकर कहा- मुद्दों, तथ्यों और तर्कों को लेकर किसी भी आंदोलन का स्वागत है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किस मुद्दे पर कुछ लोग आंदोलन करना दिखा रहे हैं. सरकार ने कहा कि आप आईये जो मुद्दे आपके पास हैं उन पर बात करिए, मुद्दे हैं नहीं है.

Parliament is just 150 metres away from Jantar Mantar. We will hold our own Parliament sessions there. What do we have to do with hooliganism? Are we miscreants?: BKU Leader Rakesh Tikait on being asked about arrangements to tackle situations like Jan 26 Red Fort violence pic.twitter.com/srUK3pESHe

