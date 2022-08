UP govt, Delhi govt, Divya Kakran: कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतनेवाली वाली पहलवान दिव्या काकरान को यूपी के योगी सरकार ने राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया है. पहलवान दिव्या काकरान ने कहा, यूपी सरकार ने कल 50 लाख रुपए और एक राजपत्रित अधिकारी रैंक पद की घोषणा की. उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी मदद की, यहां तक कि हरियाणा सरकार ने भी. लेकिन दिल्ली सरकार कभी मदद के लिए नहीं आई.Also Read - Freebies पर केंद्र से भिड़े केजरीवाल, धनवानों का कर्ज माफ होता रहेगा तो देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा ? भाजपा का पलटवार

दिव्या काकरान ने कहा, यूपी सरकार ने 2019 में मुझे रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार दिया. 2020 में उन्होंने मुझे आजीवन पेंशन दी. कल, उन्होंने 50 लाख रुपये और एक राजपत्रित अधिकारी रैंक पद की घोषणा की. यूपी सरकार ने मेरी मदद की, यहां तक कि हरियाणा सरकार ने भी, लेकिन दिल्ली कभी मदद के लिए नहीं आई.

Delhi | In 2019 UP govt gave me the Rani Laxmi Bai award. In 2020 they gave me a life-long pension. Yesterday, they announced Rs 50 lakh & a gazetted officer rank post. UP govt helped me, even the Haryana govt did. But Delhi never came to help: Divya Kakran (3/3) pic.twitter.com/tx8fagjXfB

