Loot In shop, gunpoint, Delhi, News: देश की राजधानी में कल शनिवार को दिनदहाड़े गनप्‍वाइंट पर एक दुकान में लूट की गई. इस लूट से सनसनी फैल गई है. रिवॉल्‍वर लहराते हुए बदमाशों ने दिल्‍ली के खेड़ा खुर्द इलाके में हार्डवेयर की शॉप में चंद मिनट में ही लूट की वारदात को अंजाम दे दिया. सामने आए लूट की वारदात के सीसीटवी फुटेज के वीडियो में तीन लुटेरे अचानक दुकान में घुसते हैं और कैश काउंटर के पास खड़े दुकानदार को धमकाते हैं. वीडियो में दो बदमाश हेल्‍मेट पहने हुए हैं और एक बदमाश चेहरे को कपड़े से ढंके हुए है.

वीडियो में दिख रहा है कि शॉप के कैश काउंटर पर जब कैशियर मोबाइल पर बात कर रहा है, तभी अचानक से लुटेरे घुस आते हैं. ये बदमाश आते ही बुजुर्ग दुकानदार से पहले मारपीट करते हैं, जो कैशकाउंटर से खड़ा था. रिवॉल्‍वर लहराते हुए लुटेरे धमकियां दे रहे हैं.

#WATCH | Two unknown miscreants looted a hardware shop at gunpoint in Delhi’s Khera Khurd area, yesterday pic.twitter.com/DI8Izx5Ky1

— ANI (@ANI) September 5, 2021