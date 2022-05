अनिल बैजल (Anil Baijal) के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) को दिल्ली का नया उपराज्यपाल (Delhi New LG) बनाया गया है. राष्‍ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘भारत के राष्‍ट्रपति को विनय कुमार सक्‍सेना को दिल्‍ली के LG के पद पर नियुक्‍त करते हुए प्रसन्‍नता (New Lieutenant Governor of Delhi) हो रही है. नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी. ‘विनय कुमार सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Who is Vinai Kumar Saxena) के अध्यक्ष हैं.Also Read - Anil Baijal के अचानक इस्तीफे के बाद दिल्ली के LG की रेस में ये तीन बड़े नाम

मालूम हो कि अनिल बैजल निजी कारणों का हवाला देते हुए बीते हफ्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा भेज दिया था. बता दें कि अनिल बैजल दिसंबर 2016 में दिल्ली के LG बनाए गए थे और लगभग 5 साल तक वह इस पद पर रहे. Also Read - दिल्ली के LG अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देकर दिया इस्तीफा

Vinai Kumar Saxena to be the Lt. Governor of Delhi with effect from the date he assumes charge of his office, reads a statement of Press Secretary to the President

— ANI (@ANI) May 23, 2022