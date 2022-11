दिल्ली में VIP नंबर वाली BMW कार ने फ्लाईओवर पर साइकिल सवार को कुचला

नई दिल्ली: देश की राजधानी के दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर रविवार को VIP नंबर वाली एक बीएमडब्ल्यू कार ने ‘स्पोर्ट्स साइकिल’ से जा रहे 50 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई. लग्जरी कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि बीएमडब्ल्यू का टायर पंक्चर होने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और साइकिल सवार को टक्कर मार दी. दिल्ली पुलिस ने कहा, दिल्ली के महिपालपुर के पास आज सुबह एक वीआईपी नंबर की लग्जरी कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी. हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई. कार चला रहे आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है.