वॉटर अलर्ट! आज दिल्ली के 20 से ज्यादा इलाकों में नहीं आएगा पीने का पानी, DJB ने जारी की लिस्ट

दिल्ली जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में पीने के पानी की सप्लाई के संबंध में अहम जानकारी दी है. इसने बताया कि पाइपलाइन लीकेज की वजह से शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी. बोर्ड ने एक ट्वीट में बताया कि पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू होटल के पास अचानक पाइपलाइन से रिसाव होने लगा. ऐसे में आज सुबह और शाम को कई इलाकों में पीने की पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी.

बोर्ड ने ट्वीट के साथ एक प्रेस नोट भी जारी किया है. इसमें कहा गया कि वेस्ट दिल्ली मैन, नियर पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू होटल के पास 1500 एमएम में भारी रिसाव की मरम्मत के चलते शहर के करीब 20 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी या फिर पानी बहुत कम प्रेशर पर आएगा. आज 12.04.2023 को सुबह और शाम जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी उनकी लिस्ट भी जारी की गई है.

आज सुबह शाम और शाम जिन इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित होगी उनमें रोहिणी सेक्टर, 7,8,9,11,13,22,23,25, मधुबन चौक, मंगोलपुरी, सुल्तान पुरी, कराला, कंनझावला, जी-17, पश्चिम विहार, मेजर भूपेंद्र सिंह नगर, महावीर नगर, कृष्ण पार्क, तिलक नगर, जनकपुरी और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं.

हालांकि बोर्ड ने इसके साथ आश्वस्त भी किया कि पानी की सप्लाई प्रभावित होने से निवासियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. इसके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम किया गया है. ऐसे में प्रभावित इलाके निवासी बोर्ड ने द्वारा साझा किए नंबर पर फोन पर मुफ्त में पानी की आपूर्ति करा सकते हैं.