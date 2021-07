Water level of Yamuna river increases in Delhi: पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में बारिश के बाद यमुना नदी (Yamuna river) का जल स्तर (Water level) बढ़ गया है. इसका यह वीडियो सामने आया है. वीडियो में लोहा ब्रिज से दृश्य कैद किया गया है . अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने नदी के डूब क्षेत्र के करीब के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया था और चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी (vigilance increased after alert in low-lying areas) की जा रही है.Also Read - जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में कम हुई बारिश की रफ्तार, महाराष्ट्र को भी मिली राहत; जानिए दिल्ली का मौसम अपडेट

#WATCH | Water level of Yamuna river increases following rains in the National Capital in last few days. Visuals from Loha Bridge. pic.twitter.com/dBTLhaf5nH

— ANI (@ANI) July 30, 2021