दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने मंगलवार को बताया कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों में चार मई की शाम तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. दिल्ली जल बोर्ड (DJB Latest Update) ने ट्वीट कर कहा, ‘अत्यधिक और असामान्य फ्लोटिंग, फिल्टर क्लॉगिंग शैवाल सामग्री के चोक होने की वजह से हैदरपुर डब्ल्यूटीपी में ट्रिटमेंट प्रक्रिया धीमी हो गई है. कल शाम तक इसके सामान्य होने की उम्मीद है.’ इस वजह से उत्तरी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दिल्ली कैंट समेत दक्षिणी दिल्ली का हिस्सा और डियर पार्क के कमांड इलाके में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी.’Also Read - दिल्लीवासियों के लिए जरूरी सूचना! DJB ने इन इलाकों बदला पानी की सप्लाई का समय, नई टाइमिंग जारी

दिल्ली जल बोर्ड ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि पानी की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि स्थिति में सुधार होने तक कम दबाव पर पानी उपलब्ध रहेगा. निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यकतानुसार पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करें. पानी के टैंकर आवश्यकताओं पर उपलब्ध होंगे.’ Also Read - रमजान में मुस्लिम कर्मियों को '2 घंटे की छुट्टी' के फैसले पर Delhi Jal Board का यू-टर्न, वापस लिया सर्कुलर

Delhi Jal Board is endeavoring to rationalize the water supply, however water will be available at low pressure till the situation improves. Residents are advised to store sufficient quantity of water in advance as per requirement. Water tanker will be available on requ

— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) May 3, 2022