Weather Report: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे हैं. उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं. इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक आरके जेनामनी (RK Jenamani) ने सोमवार को बताया कि चार जून से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चल रही है. इसकी वजह से तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. उन्होंने बताया कि तापमान अगले चार दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है. इसलिए जब तक जरुरी न हो लोग दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें.

आरके जेनामनी ने बताया कि देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है. दिल्ली में मानसून आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजधानी में अभी मानसून आने में समय लगेगा. उत्तर भारत में अभी कहीं भी मानसून शुरू नहीं हुआ है.

Delhi | In North-eastern parts, heavy rainfall is expected. Assam, Meghalaya & Arunachal Pradesh have been issued warnings. Meanwhile, monsoon has not really begun anywhere in the North. We are monitoring. Monsoons in Delhi are still far: RK Jenamani, senior scientist IMD

— ANI (@ANI) June 6, 2022