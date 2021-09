Weather news, Delhi, NCR, Rain, Noida, GURGAON, IMD, Gujrat, UP, : देश की राजधानी दिल्‍ली-एनसीआर में आज गुरुवार को दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है. आज सुबह से बारिश दिल्‍ली, नोएडा, गुरुग्राम, नोएडा समेत आसपास के इलाके बारिश जारी है. इसके चलते कई सड़कों में कल बुधवार की तरह जलजमाव की स्‍थ‍िति बनी हुई. वहीं दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों के अलावा उत्तर और मध्य गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में और बारिश की खबरें हैं. पश्चिम यूपी के कई जिलों में भी बारिश हो रही है.Also Read - गाजियाबाद में बारिश के दौरान दो बच्चों को लगा करंट, बचाने आए तीन और लोग चिपके, पाँचों की मौत

दिल्‍ली से लगे नोएडा, गुड़गांव, समेत अन्‍य इलाकों में भी बारिश जारी है.

#WATCH | Heavy rain hits the National Capital for second day in a row, causing partially waterlogged roads. Visuals from near AIIMS, pic.twitter.com/GqbiuiiNTl

