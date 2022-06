Weather Updates: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने का सिलसिला जारी है. शनिवार सुबह बारिश से मौसम सुहावना हो गया है. शुक्रवार की तरह आज भी तड़के बारिश हुई है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के शहरों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आकाश में बादल छाए हुए हैं. जबकि हल्कीृ-हल्की हवाएं भी चल रही हैं. बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित भी हुई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में आज दिन भर रुक-रुककर मध्यम स्तर की बारिश होगी और आकाश में बादल छाए रहेंगे.Also Read - दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से मिली लाखों लोगों को राहत

इससे पहले शुक्रवार तगड़े झमाझम बारिश हुई थी. पिछले तीन दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. हवाएं चलने और बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है. Also Read - असम, मेघालय में बारिश से भारी तबाही, कहीं टूटा पुल, तो कहीं धंस गई सड़क, देखें वीडियो

#WATCH | Weather turns pleasant in Delhi as the national capital receives rainfall. As per IMD's forecast, Delhi to experience 'Generally cloudy sky with moderate rain' today.

Visuals from Mandi House. pic.twitter.com/ZsYoqAYIHS

— ANI (@ANI) June 18, 2022