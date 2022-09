Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हो रही बारिश (Delhi-NCR Rain) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश (IMD Alert) का अनुमान जताया है. बारिश की वजह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद (Delhi-NCR Rain) के कई इलाकों में जलभराव हो गया. बारिश की वजह से नोएडा में शुक्रवार यानी 23 सितंबर को पहली से आठवीं तक के सभी स्कूलों को बंद (School Closed News) रखने का फैसला लिया गया है, वहीं, गुरुग्राम प्रशासन ने वक्र फॉर्म होम (Work From Home) की सलाह दी है. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिले में भारी जलजमाव और बारिश की आशंका के मद्देनजर सभी कॉर्पोरेट और निजी संस्थानों के कर्मचारियों को घर से काम (Work From Home) करने और निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश की सलाह दी है.Also Read - Noida School Closed: बारिश की वजह से नोएडा में शुक्रवार को बंद रहेंगे पहली से 8वीं तक के सभी स्कूल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है और छिट-पुट स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की. अधिकारियों ने बताया कि खजूरी चौक, गोयला डेयरी, यमुना ब्रिज, बाहरी रिंग रोड, पश्चिम विहार, रोहिणी सेक्टर-8, हनुमान मंदिर पूसा रोड, आजाद मार्केट, द्वारका फ्लाईओवर, धौला कुंआ से गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर लोग ट्रैफिक जाम से जूझते नजर आए. एम्स फ्लाईओवर, राजधानी पार्क से मुंडका तक, निगमबोध धाट, मायापुरी फ्लाईओवर सहित अन्य जगहों से जलभराव की सूचना मिली. Also Read - Delhi Weather Update: अगले दो दिनों तक दिल्ली में बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट' | जानें अपडेट

Correction | Haryana: In the wake of heavy rainfall alert* on Sept 23 in Gurugram, all corporate & private institutions in district advised to guide employees to work from home so that traffic congestion can be avoided & repair work can be done: Disaster Management Authority https://t.co/u6CgRNDGLi

— ANI (@ANI) September 22, 2022