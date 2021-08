Weather Update Today: मौसम विभाग ने आज सुबह ही जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज जमकर बारिश होगी और इस जानकारी के बाद सुबह-सुबह मुंबई के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है. भांडप इलाके में तेज बारिश का वीडियो भी सामने आया है. वहीं, आज सुबह से हल्की खिली धूप के बाद दिल्ली और एनसीआर में आसमान में बादलों की आवाजाही जारी है. बादलों से ढके आसमान को देखकर लग रहा है कि कुछ देर में दिल्ली-एनसीआर में हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश होगी.Also Read - MP Weather Update: मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना, इन जिलों में दिखेंगे असर

#WATCH | Maharashtra: Rain lashes various parts of Mumbai. Visuals from Bhandup. pic.twitter.com/uMInI9x3nQ — ANI (@ANI) August 31, 2021

Also Read - Weather Update Today: दिल्ली-यूपी-उत्तराखंड में बरसेंगे बादल, कहां-कहां होगी बारिश, जानिए मौसम का हाल

वहीं, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और मोदीनगर में आज अगले दो घंटे में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी. Also Read - Weather Updates: केरल में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी, जानिए कहां-कहां बरसेंगे बादल...

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over & adjoining areas of isolated places of East, Southeast, Northeast, North, Delhi, Noida, Greater Noida, Dadri, Meerut, & Modinagar during the next 2 hours (issued at 8:30 am): IMD — ANI (@ANI) August 31, 2021

वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. साथ ही पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की उम्मीद है. पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ 1 सितंबर तक बढ़ने की संभावना है.

अगले 4-5 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश की गतिविधि की संभावना है. उत्तराखंड के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.

31-08-2021; 0800 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Sohana, Nuh, Aurangabad, Hodal, Manesar(Haryana) Meerut, Modinagar, Kithor, Garhmukteshwar, Pilakhua, Hapur, Gulaoti, Siyana, Sambhal, Sikandrabad, Bulandshahar, — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 31, 2021

वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान के कोटपुतली और विराटनगर इलाके में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी.

Jahangirabad, Anupshahar, Shikarpur, Khurja, Pahasu, Debai, Narora, Gabbana, Jattari, Atrauli, Khair, Aligarh (U.P.) Kotputli, Viratnagar (Rajasthan) and Light intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Etah, Kasganj during next 2 hours. pic.twitter.com/SgRe5noHfT — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 31, 2021

महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग विदर्भ में भी कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश के आसार हैं, मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है.

Maharashtra: Due to a low-pressure area over western parts of Vidarbha, rainfall activity over Mumbai & its suburbs would continue during next 24 hours leading to moderate rain at most places with heavy to very heavy rainfall (less than 15cm) at isolated places, as per IMD — ANI (@ANI) August 31, 2021

इन राज्यों में है भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. विभाग के अनुसार मंगलवार से 1 सितंबर तक पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी.

तो वहीं. 2 सितंबर तक गुजरात के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त के दौरान मराठवाड़ा और 1 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में बारिश होने का अनुमान है. बंगाल की खाड़ी में बन रहे हवा के कम दबाव के कारण अगले 3 से 4 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है.