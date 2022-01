Weekend curfew in Delhi, नई दिल्ली: दिल्ली में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए (to contain the spread of COVID-19) लगाया जाने वाला सप्ताहांत कर्फ्यू (weekend curfew) शुक्रवार रात से लागू हो गया और सभी गैर-जरूरी गतिविधियों (non-essential activities) पर अगले 55 घंटों के लिए रोक लगा दी गई है.Also Read - COVID 19 Booster Dose के नाम पर हो रही है ठगी, एक मैसेज चुटकियों में कर सकता है आपका अकाउंट खाली

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक जनवरी के अपने आदेश के तहत शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया है. Also Read - AUS vs NZ: फैंस के लिए बुरी खबर! क्वारंटीन नियमों की वजह से खटाई में पड़ा दौरा

Delhi Police check identity cards & movement passes of commuters during the weekend curfew; visuals from near Greater Kailash part-1 area pic.twitter.com/WoUBwONutW

— ANI (@ANI) January 14, 2022