New Liquor Policy in Delhi : दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से एलजी बनाम मुख्यमंत्री की (LG vs CM in Delhi) राह पर चल दी है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी (Kejriwal New Excise Policy) की सीबीआई की जांच की सिफारिश की है. इस मामले को बीजेपी और केजरीवाल (AAP vs BJP in Delhi) सरकार आमने सामने आ गई है, ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर नई आबकारी नीति (What is New Liquor Policy in Delhi) है क्या और पुरानी नीति से इसमें क्या बदलाव किए गए हैं.

नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है.

नई पॉलिसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालित इंडिपेंडेंट दुकानों और होटलों को 24 घंटे शराब बेचने की अनुमति है.

नई पॉलिसी में दुकानों के साइज को भी बढ़ा दिया गया, पहले दुकान खोलने के लिए मिनिमम एरिया 150 स्क्वायर फिट हुआ करता था जिसे बढ़ाकर 500 स्कवायर फीट कर दिया गया.

लाइसेंसधारक मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिए ऑर्डर करते शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है.

किसी हॉस्टल, दफ्तर या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं है.

पहले दुकानों का काउंटर सड़क की तरफ हुआ करता था लेकिन नई नीति में इसमें बदलाव करके इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया. अब दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होता है.

अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की सिफारिश की गई है. इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GBCTD) अधिनियम, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है.