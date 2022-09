How To Balance Between Mother And Wife? सास-बहू के बीच की लड़ाई घर-घर की कहानी है. अक्सर सास-बहू के बीच कहासुनी और झगड़े की स्थिति बन ही जाती है. कई बार ये स्थिति घरेलू हिंसा और तनाव में बदल जाती है. सास और बहू के बीच सबके ज्यादा दिक्कत आदमी को होती है. बेटा मां की तरफ हो तो पत्नी बुरा मान जाती है और पत्नी की तरफ हो तो जोरू का गुलाम कहा जाता है. दोनों के बीच संतुलन बनाना बेहद मुश्किल काम होता है. हालांकि यह सवाल जब अध्यात्म गुरु श्रीश्री रविशंकर से किया गया तो उन्होंने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और इससे बचने का तरीका भी बताया.Also Read - जब लोगों ने मोबाइल स्नैचर को रंगेहाथ पकड़ लिया तो कर दिया ऐसा हाल, अब वीडियो हो रहा वायरल

मां और पत्नी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? इस सवाल का श्रीश्री रविशंकर ने जिस दिलचस्प अंदाज़ में जवाब दिया उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. श्रीश्री रविशंकर ने अपनी एक सभा में इस सवाल के जवाब में कहा कि मां और पत्नी के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं, तो भूलकर भी कभी दोनों के बीच में खड़े ना हों. उन्हें उनकी नोक-झोंक खुद ही करने दें. आप बीच में न पड़ें. जो भी हो रहा है, उसे चुपचाप देखें, क्योंकि अगर आप किसी एक की तरफदारी करेंगे, तो आप निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाएंगे.

वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर आप किसी की भी तरफदारी नहीं करेंगे, तब भी आपको मुश्किल में तो पड़ना ही है, लेकिन किसी की तरफदारी के तानों के साथ ही कई मुश्किलों से बच जाएंगे. मेरा मानना है कि इससे निपटने का हुनर आप में होना ही चाहिए. किसी पुरुष के लिए मां औए पत्नी दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाये रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है.