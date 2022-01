Delhi Night Curfew Latest News: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच गुरुवार को डीडीएमए (DDMA) की बैठक होगी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और दुकानें खोलने के ऑड-ईवन व्यवस्था हटाने पर फैसला लिया जा सकता है. अधिकारियों ने बताया कि LG अनिल बैजल (Anil Baijal) की अध्यक्षता में DDMA की बैठक 27 जनवरी को दोपहर 12.30 बजे निर्धारित है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है.Also Read - Covid 19 Pandemic: अपने अंत की तरफ बढ़ रही कोरोना महामारी, WHO ने कही ये बात

एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, सरकार इस महीने के अंत तक छात्रों के टीकाकरण की स्थिति के आधार पर फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने पर भी विचार कर सकती है. दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को महामारी की स्थिति को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू (Weekend Curfew) हटाने और दुकानें खोलने के लिए सम-विषम योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि उपराज्यपाल बैजल ने स्थिति में और सुधार होने तक पाबंदियों पर यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया था. Also Read - बीजेपी हमारे मंत्री को अरेस्ट करा ले, लेकिन हम ED, CBI से डरते नहीं: अरविंद केजरीवाल

Delhi Lt Governor Anil Baijal to chair DDMA meeting on Jan 27 over #COVID19 situation in the national capital. pic.twitter.com/kcc3qDREih

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल कार्यालय ने हालांकि निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा था कि पाबंदियों में ढील देने का निर्णय दिल्ली में कोविड-19 मामलों की घटती संख्या को देखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए भी लिया गया था कि जनता की आजीविका प्रभावित न हो. सिसोदिया ने कहा था, ‘अब चूंकि मामले कम हो रहे हैं और यह भी लगता है कि कोरोना लहर का चरम गुजर गया है, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता की आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे. हमने वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में दुकानों के खुलने की सम-विषम व्यवस्था को खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा है.’

दिल्ली के कई हिस्सों में व्यापारी भी पाबंदियों का विरोध कर रहे हैं और पाबंदियों को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों पर लगायी गई पाबंदियां शामिल हैं जिसके तहत उन्हें सम-विषम व्यवस्था के आधार पर एक दिन छोड़कर खोलने की अनुमति दी गई है. दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार को रात 10 बजे लागू होता है और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहता है. दिल्ली में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण एक जनवरी को डीडीएमए द्वारा वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया था. डीडीएमए ने गैर-आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी निजी कार्यालयों को बंद करने सहित अन्य पाबंदियां भी लगायी थीं.

COVID19 | Delhi reports 5,760 new cases & 30 deaths in the last 24 hours; Active cases stand at 45,140. Today's positivity rate down to 11.79% pic.twitter.com/X4hwaCT1It

