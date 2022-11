दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात, पति की हत्या कर किए शव के कई टुकड़े; बेटे ने भी दिया साथ

Pandav Nagar Murder Case: राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक और मामला सामने आया है. दिल्ली के पांडव नगर में एक महिला ने पति की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए और अलग-अलग इलाके में फेंक दिया. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि ईस्ट दिल्ली में मिले इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझा लिया गया है. हत्या के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार हुए आरोपी का नाम दीपक और पूनम है. दीपक और पूनम मां-बेटे हैं. आरोप है कि महिला ने अपने पति की हत्या कर बेटे के साथ मिलकर शव को ठिकाना लगाया.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि जिस शख्स के शव के टुकड़े-टुकड़े किए गए थे उसकी पहचान अंजन दास नामक शख्स के रूप में की गई है. अंजन दास की हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर घर रखे गए फ्रीज में रखा गया था. इसके बाद रोजाना शव के टुकड़ों को पाडंव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग-अलग इलाको में फेंक दिया जाता था. हत्या की वजह अवैध संबंध बताया जा रहा है.