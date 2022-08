Yamuna Water Level: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से मयूर विहार फेज I और अक्षरधाम मंदिर के पास निचले इलाकों में पानी भर गया है. यमुना किनारे स्थित कई झुग्गियां पानी में डूब गई हैं. यमुना से सटे इलाकों में रहने वाले परिवारों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. एक महिला ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि उसकी झोपड़ी में पानी भर आया है. वह परिवार के साथ सड़क पर रह रही है. उसने बताया कि पानी इतनी तेजी से झुग्गी में घुसा कि घर में मौजूद कई सामान वहीं रह गए. उधर, यमुना का जलस्तर रविवार को खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे चला गया और इसके और भी कम होने की संभावना है. रविवार सुबह आठ बजे यमुना 204.91 मीटर पर बह रही थी.Also Read - Yamuna Water Level: दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान के पार पहुंचा पानी

बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब चार बजे नदी का जलस्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था. इसकी वजह से निचले इलाकों से लगभग 7,000 लोगों को निकालना पड़ा. शनिवार देर रात करीब दो बजे जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया. Also Read - दिल्ली में यमुना का जलस्तर कल तक खतरे के निशान के पार पहुंचने की आशंका, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट

Delhi | Low-lying areas near Mayur Vihar Phase I and Akshardham Temple flooded due to the overflowing Yamuna river

The water came gushing in, and I immediately rushed to evacuate my family members and our goats. Some of my belongings got left behind in my house, says a woman. pic.twitter.com/3Wu8bWRz2h

