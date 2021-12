Yellow Alert In Delhi: राजधानी दिल्ली में कोरोना (Coronavirus in delhi)और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron in delhi) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. मंगलवार को यहां सीएम अरविंद केजरीवाल (CM arvind kejriwal) ने येलो अलर्ट (Yellow alert in Delhi) जारी किया है. इस तरह से कई सख्त पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. यहां पर नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In Delhi) का ऐलान पहले ही किया जा चुका है. इसके बाद हो सकता है कि दिल्ली में लॉकडाउन (Lockdown In Delhi) के पहले चरण की घोषणा हो जाए. आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वेरिएंट से पैदा हुए खतरे की समीक्षा करेगा और कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार शाम चार बजे अपनी अहम बैठक करेगा. इसमें कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं,Also Read - Delhi Metro Travel Guidelines: दिल्ली मेट्रो को लेकर DMRC ने जारी की गाइडलाइंस, आप भी करते हैं सफर तो जान लें यह जरूरी अपडेट

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी आज की बैठक

आज एलजी के साथ डीडीएमए की बैठक वीडियो कांफ्रेंस के जरिए होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव विजय देव, नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं एवं गृह विभागों के सचिव तथा विशेषज्ञ शामिल होंगे.

ओमीक्रोन और कोरोना से निपटने की तैयारियों पर होगी चर्चा

बैठक का एजेंडा दिल्ली में कोविड-19 से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करना और ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा करना है. नोटिस में कहा गया है कि जीआरएपी के तहत 'येलो' अलर्ट के क्रियान्वयन और जारी टीकाकरण कार्यक्रम की भी बैठक में समीक्षा की जाएगी.

डीडीएमए ने मंगलवार को बढ़ाई थीं पाबंदियां

डीडीएमए ने मंगलवार को स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया तथा दुकानों एवं सार्वजनिक परिवहन के संचालन पर कई पाबंदियां लगाई हैं क्योंकि जीआरएपी के तहत येलो अलर्ट जारी किया है. सोमवार रात से लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी एक घंटा विस्तारित कर दिया गया है और यह अब रात 10 बजे से शुरू होगा तथा सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.