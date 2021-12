Yellow Alert In Delhi: राजधानी दिल्ली में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए पहले तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया और आज यानी मंगलवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग के बाद येलो अलर्ट जारी करने का ऐलान कर दिया है. बता दें कि दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के रेकॉर्ड मामले सामने आ रहे थे. रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 290 नए मामले सामने आए, एक रोगी की मौत हुई. जबकि संक्रमण दर 0.55 प्रतिशत रही. सोमवार को 300 से भी ज्यादा कोरोना के मामले मिले थे.Also Read - Omicron In Delhi: सीएम केजरीवाल आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान-दिल्ली में लग सकती हैं कई सख्त पाबंदियां

आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि चूंकि पिछले कुछ दिनों से COVID19 की सकारात्मकता दर 0.5% से ऊपर रही है, इसलिए हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के लेवल- I (येलो अलर्ट) को लागू कर रहे हैं. प्रतिबंधों को लागू करने का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा. Also Read - Omicron In India: टॉप पर पहुंचा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर दिल्ली, देश में ओमिक्रॉन के मामले 650 के पार

As the COVID19 positivity rate has been above 0.5% for the past few days, we are enforcing Level-I (Yellow alert) of the Graded Response Action Plan. A detailed order on restrictions to be implemented will be released soon: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/tkJ9WtMaSz

