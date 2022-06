DELHI,Wayanad, Kerala,CPI-M, SFI,Congress: केरल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड स्थित कार्यालय के बाहर राज्य की सत्ताधारी दल माकपा की विद्यार्थी शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के विरोध मार्च के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोकसभा सदस्य के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की थी. इस घटना को लेकर आज शनिवार को भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में CPI(M) मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है.Also Read - डीजल से चलने वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर बैन, प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

हालांकि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड में स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ के लिए पार्टी के निशाने पर आयी एसएफआई ने अपने सदस्यों द्वारा हिंसक प्रदर्शन की शुक्रवार को निंदा की थी और कहा कि उसकी जिला इकाई द्वारा निकाले गए विरोध मार्च को राज्य की समिति से अनुमति नहीं मिली थी. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की प्रदेश अध्यक्ष के. अनुश्री और राज्य सचिव पी. एम. आर्शो ने एक बयान में कहा कि मार्च के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. Also Read - ठीक से ए-बी-सी-डी नहीं बोल पाया मासूम तो टीचर ने जमकर की पिटाई, फिर ऐसे हुआ मामले का खुलासा

#WATCH | Indian Youth Congress protests outside CPI(M) HQ in Delhi over vandalisation at Congress MP Rahul Gandhi’s office in Wayanad, by SFI. pic.twitter.com/vI8n66nkKn

— ANI (@ANI) June 25, 2022