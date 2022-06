Delhi News: अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने ‘सत्याग्रह’ किया. इस दौरान सलमान खुर्शीद, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. वहीं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को रोक लिया. प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया. कार्यकर्ताओं ने इस दौरान हंगामा किया . मिली जानकारी के अनुसार, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रेन के इंजर पर बैठ गए और ट्रेन को आगे जाने ही नहीं दिया. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश भी की.Also Read - IRCTC/Indian Railways: आज रेलवे ने रद्द की दर्जनों ट्रेनें, यूपी-बिहार वालों को होगी सबसे अधिक मुश्किल, देखें लिस्ट

जब समझाने-बुझाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने जबरन इन्हें वहां से हटाया. इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना बंद करे और राहुल गांधी को परेशान न किया जाए. वहीं अग्निपथ योजना को भी वापस लिया जाए.

#WATCH Indian Youth Congress workers stop a train, block railway track at Delhi's Shivaji Bridge railway station, in protest against the Enforcement Directorate questioning of Congress leader Rahul Gandhi and the Centre's #Agnipath recruitment scheme pic.twitter.com/GmguTvPfDl

— ANI (@ANI) June 20, 2022