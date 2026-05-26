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CBSE की वेबसाइट पर कोई भी कर सकता है चोरी! जानिए कैसे 19 साल के लड़के ने खोल दी सबसे बड़े बोर्ड की पोल

19 साल के एक स्‍टूडेंट निसर्ग अधिकारी ने दावा किया है कि उसने CBSE की वेबसाइट आसानी से हैक कर ली. निसर्ग एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है.

Published date india.com Updated: May 26, 2026 10:46 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
CBSE की वेबसाइट पर कोई भी कर सकता है चोरी! जानिए कैसे 19 साल के लड़के ने खोल दी सबसे बड़े बोर्ड की पोल
22 मई को जारी निसर्ग की पोस्ट में दावा किया गया है कि CBSE की ऑनस्क्रीन मार्किंग पोर्टल में कई खामियां हैं

देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE इस समय एक बड़े विवाद में घिर गई है. मामला बोर्ड के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम से जुड़ा है, जिसके जरिए इस साल डिजिटल तरीके से कॉपियों की जांच की गई. अब एक 19 साल के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने दावा किया है कि इस सिस्टम में गंभीर सुरक्षा खामियां थीं. हालांकि, CBSE ने सारे दावों को खारिज कर दिया है.

पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब निसर्ग अधिकारी नाम के एक छात्र और एथिकल हैकर ने सोशल मीडिया और अपने ब्लॉग में दावा किया कि उसने CBSE के OSM पोर्टल में कई गंभीर खामियां खोजी हैं. उसके ब्लॉग को आंत्रप्रेन्योर डीडी दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है. इसमें निसर्ग बताते हैं कि CBSE की इन खामियों की मदद से कोई भी हैकर एग्जामिनर अकाउंट्स तक पहुंच सकता है. पासवर्ड रीसेट कर सकता है. यहां तक कि छात्रों के मार्क्स बदलने की संभावना भी पैदा हो सकती हैं.

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निसर्ग ने फरवरी में ही किया था अलर्ट
22 मई को जारी निसर्ग की पोस्ट में दावा किया गया है कि CBSE की ऑनस्क्रीन मार्किंग पोर्टल में कई खामियां हैं. उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि उसने भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ‘सर्ट इन’ (CERT In) को फरवरी 2026 में भी अलर्ट किया था. CBSE पोर्टल पर बोर्ड एग्जाम का डेटा पता करने जैसा इश्यू भी आसानी से बिना किसी पासवर्ड की मदद के देखा जा सकता है. यहां यूज होने वाला पासवर्ड भी नाम मात्र ही है.

CBSE के OSM पोर्टल में मिली कौन-कौन सी खामियां

  • निसर्ग ने अपने ब्लॉग में बताया कि CBSE का OSM पोर्टल पूरी तरह से पब्लिक था. जब उसने वेबसाइट के कोडिंग सिस्टम को देखा तो उसे हैरानी हुई.
  • CBSE के लॉगिन पेज पर सिर्फ 3 चीजें मांगी जाती थीं-यूजर आईडी, स्कूल कोड और पासवर्ड. इसके बाद OTP आता है. असली खेल कोडिंग के अंदर था.
  • पोर्टल में सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसका एक मास्टर पासवर्ड खुलेआम कोडिंग के एक हिस्से में रखा हुआ था. इसे कोई भी आसानी से देख सकता था.
  • निसर्ग ने दावा किया कि CBSE पोर्टल पर मास्टर पासवर्ड का इस्तेमाल करने पर OTP की जरूरत ही खत्म हो जाती थी.

सोशल मीडिया पर आ रहे अलग-अलग रिएक्शन
इस विवाद ने इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हजारों छात्र OSM सिस्टम को लेकर शिकायत कर रहे थे. सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने ब्लर्ड आंसर शीट्स, गलत मार्किंग, मिसिंग पेजेस और पोर्टल क्रैशेस की तस्वीरें शेयर कीं. Reddit और X पर #banOSM और #cbseSCAM जैसे hashtags भी trend करने लगे.

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इस बीच कुछ पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि उन्होंने आंसर शीट्स एक्सेस करने के लिए कई बार पेमेंट किया, फिर भी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था. कई यूजर्स ने सिस्टम के बार-बार क्रैश होने की शिकायत की थी.

क्या कहती है CBSE?
हालांकि, CBSE ने इन सभी हैंकिंग क्लेम को खारिज कर दिया है. बोर्ड ने साफ कहा कि जिस पोर्टल के कंप्रोमाइज होने की बात कही जा रही है, वह सिर्फ एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म था. इसमें डमी डेटा मौजूद था. CBSE के मुताबिक, एक्चुअल एवैलुएशन सिस्टम पूरी तरह सेफ है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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