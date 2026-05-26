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CBSE की बड़ी गलती! फिजिक्स की जगह भेज दी किसी और की कॉपी, छात्र ने ऐसे खोली पोल

CBSE की ओर से जो स्कैन कॉपी भेजी गई, उसे देखकर छात्र हैरान रह गया. कॉपी में लिखावट, रोल नंबर और उत्तर उसके नहीं थे. छात्र ने तुरंत बोर्ड की ओर से दूसरे परीक्षार्थी की आंसर शीट भेजने की शिकायत दी थी.

Published date india.com Published: May 26, 2026 1:27 AM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
CBSE की बड़ी गलती! फिजिक्स की जगह भेज दी किसी और की कॉपी, छात्र ने ऐसे खोली पोल
फोटो का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.

देश के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CBSE की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. एक छात्र ने दावा किया कि बोर्ड ने उसकी फिजिक्स कॉपी की आंसर शीट की जगह किसी दूसरे छात्र की कॉपी भेज दी. मामला सामने आने के बाद बोर्ड को अपनी गलती माननी पड़ी. छात्र को घर जाकर बोर्ड अधिकारियों ने सही आंसर शीट भी मुहैया कराई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला उस समय सामने आया जब 12वीं का छात्र वेदांत ने अपनी फिजिक्स कॉपी की आंसर शीट देखने के लिए अप्लाई किया. CBSE की ओर से जो स्कैन कॉपी भेजी गई, उसे देखकर छात्र हैरान रह गया. कॉपी में लिखावट, रोल नंबर और उत्तर उसके नहीं थे. छात्र ने तुरंत बोर्ड की ओर से दूसरे परीक्षार्थी की आंसर शीट भेजने की शिकायत दी थी.


क्या कहता है छात्र?
छात्र वेदांत का कहना था कि उसने परीक्षा में जिन सवालों के जवाब लिखे थे, वे कॉपी में दिखाई ही नहीं दे रहे थे. शुरुआत में उसे लगा कि शायद स्कैनिंग में कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन बाद में जांच करने पर पता चला कि पूरी कॉपी ही किसी और छात्र की थी. इसके बाद छात्र और उसके परिवार ने बोर्ड से संपर्क किया और मामले की दोबारा जांच की मांग की.

CBSE ने की मामले की समीक्षा
शिकायत मिलने के बाद CBSE ने मामले की समीक्षा की. जांच में पाया गया कि Online Scanning and Mapping यानी OSM सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आंसर शीट की मैपिंग गलत हो गई थी. इसी कारण वेदांत को किसी अन्य छात्र की फिजिक्स कॉपी भेज दी गई. गलती का पता चलने पर बोर्ड ने बाद में छात्र को उसकी सही आंसर शीट मुहैया कराई.

छात्रों और अभिभावकों की बढ़ी चिंता
इस घटना ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. हर साल लाखों छात्र CBSE बोर्ड परीक्षा देते हैं. वे CBSE के आंसर शीट वेरिफिकेशन प्रोसेस पर भरोसा करते हैं. ऐसे में अगर किसी छात्र को गलत कॉपी भेज दी जाए, तो यह न सिर्फ मानसिक तनाव पैदा करता है, बल्कि रिजल्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है.

वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव की जरूरत
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम में छोटी सी तकनीकी गलती भी छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है. इसलिए बोर्ड को वेरिफिकेशन प्रोसेस और डेटा मैपिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत है. खासकर उस समय जब अधिकतर प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी हैं.

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सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार रिएक्शन
इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि अगर छात्र ध्यान नहीं देता, तो शायद यह गलती कभी पकड़ में ही नहीं आती. कुछ लोगों ने बोर्ड से पारदर्शिता बढ़ाने और तकनीकी सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग भी की.

फिलहाल CBSE ने इसे तकनीकी खामी बताते हुए सुधार कर लिया है, लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई है. सवाल ये है कि क्या देश की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद है?

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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