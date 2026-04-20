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JEE Main 2026 Result: इंतजार खत्म! NTA ने जारी किया JEE Main रिजल्ट, ऐसे 2 सेकंड में करें चेक
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main - 2026 सेशन-2 का रिजल्ट जारी कर दिया है. एनटीए ने पह
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main – 2026 सेशन-2 का रिजल्ट जारी कर दिया है. एनटीए ने पहले ही साफ कर दिया था कि रिजल्ट 20 अप्रैल, 2026 तक जारी किया जा सकता है. लेकिन रिजल्ट किस समय जारी होगा इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी. बता दें इस बार परीक्षा में करीब 11.23 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. इसलिए रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है.