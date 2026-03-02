By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Holi Songs 2026: प्ले लिस्ट में शामिल करें होली के ये 10 गाने, DJ बजते ही नाच उठेगा पूरा मोहल्ला!
Holi Songs 2026: पूरे साल लोगों को होली के त्योहार का इंतजार रहता है, और हो भी क्यों है, ये है ही रंगों और मस्ती का फेस्टिवल. जब लोग अपने पुराने गिले-शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं. और असली रौनक तब लगती है जब डीजे पर हिंदी गाने बजते हैं.
Holi Songs 2026: होली का सेलिब्रेशन दोगुना हो जाता है जब धमाल मचाने वाले गाने डीजे पर बजते हैं. पुराने गानों से लेकर ट्रेंडिंग तक ये गाने माहौल बना देते हैं. इस त्योहार के कुछ दिन पहले से ही लोग तैयारी में जुट जाते हैं. और अपनी प्ले लिस्ट भी तैयार कर लेते हैं. अगर आप भी इनमें से किसी गाने को एड नहीं किया है, तो एक बार चैक कर लें.
बलम पिचकारी- ये जवानी है दीवानी
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया ये गाना आज भी हर होली पार्टी की जान है.
अवध में होली, ब्रज में होली- राजीव आचार्य
टी सीरीज का गाना अवध में होली, ब्रज में होली इन दिनों खूब बज रहा है. आप इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.
रंग बरसे
फिल्म: Silsila
अमिताभ बच्चन, रेखा, जया बच्चन और संजीव कुमार पर फिल्माया ये गाना आज भी लोग चाव से सुनते हैं. सालों साल से बजने वाला ये गाना आज भी डीजे की जान है.
होली के दिन दिल खिल जाते हैं- शोले
होली के दिन ये गाना भी खूब बजता है. शोले फिल्म का ये गाना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था.
आज ना छोड़ेंगे- कटी पतंग
ये गाना होली के दिन को रंगीन बना देता है. लोग इस गाने पर खूब नाचते हैं.
अंग से अंग लगाना- डर
इस फिल्म में शाहरुख खान, सनी देओल और जूही चावला अहम भूमिका में थे. होली पर ये गाना भी खूब बजता है.
होली खेले रघुवीरा- बागबान
हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन स्टारर इस फिल्म का ये गाना बहुत मशहूर हुआ था. इसे होली में जरूर बजाया जाता है.
गो पागल- जॉली LLB 2
अमृता राव और अरशद वारसी स्टारर इस फिल्म का ये गाना यंग जनेरेशन में खूब पसंद किया जाता है.
जय जय शिवशंकर- वॉर
होली पार्टी में ये गाना भी डीजे पर खूब बजता है. इसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने गजब का डांस किया था.
फिल्म Waqt: The Race Against Time
Do Me A Favor Let’s Play Holi, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का ये डांस नंबर DJ पर खूब बजता है
