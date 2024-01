Hindi Entertainment Hindi

12th Fail Actress Medha Shankar Is All About Hotness See Her Bold Avatar

12वीं फेल Medha Shankar हॉटनेस में हर किसी को देती हैं मात, कातिलाना है तस्वीरें

Who Is Medha Shankar: 12th फेल में सीधा-साधी छवि वालीं श्रद्धा असल जिंदगी में बोल्डनेस में किसी से कम नहीं हैं.

Who Is Medha Shankar: 12वीं फेल (12th Fail) में विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) ने बेहद जबरदस्त काम किया है और इसकी सच्ची कहानी ने हर दिल को छू लिया है. इस कहानी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली है मेधा शंकर (Medha Shankar) ने भी कमाल का काम किया है. मेधा ने अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लिया है और फैंस उनकी सादगी पर मर मिटे हैं. सिनेमाघरों में सफलता के झंडे गाढ़ने वाली 12th फेल को ओटीटी पर भी दर्शकों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में आज हम आपको वीड एक्ट्रेस मेधा शंकर का नाम लगातार लाइमलाइट बटो रही है और अब फैंस उन्हें अपना नेशनल क्रश भी बताने लगे हैं तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है मेधा शंकर (Who Is Medha Shankar)

Trending Now

मेधा शंकर बनी नई नेशनल क्रश

12वीं फेल इन दिनों हर तरफ धमाका कर रही है और ये किसी की पसंद बनी हुई है और सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में मेधा और विक्रांत ने अपनी अदाकारी से हर किसी का दिल जीत लिया. ऐसे में अब हर कोई फिल्म की एक्ट्रेस मेधा के बारे में जानना चाह रहा है. इस फिल्म में मेधा ने अपनी अदाकारी से हर किसी को अपना फैन बना दिया है. मेधा ने पर्दे पर जितनी सादगी से ये किरदार निभाया है उतनी ही असल वो पर्सनल लाइफ में भी है औऱ कमाल की खूबसूरत हैं.

You may like to read

View this post on Instagram A post shared by Medha Shankr (@medhashankr)

फैंस ने कहा नया नेशल क्रश

मेधा शंकर का अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो ये उनकी खूबसूरत तस्वीरों से भरा पड़ा है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रियल लाइफ में कितनी खूबसूरत हैं और Hotness में वो हर किसी को मात दे रही हैं. वहीं फैन ने मेधा को अब तृप्ति डिमरी से लोग कंपेयर कर रहे हैं और लोग उन्हें एनिमल एक्ट्रेस से कही अधिक हॉट बता रहे हैं. मेधा की बोल्ड और हॉट तस्वीरें देखकर आपका भी दिल बाहर आ जाएगा.

View this post on Instagram A post shared by Medha Shankr (@medhashankr)

‘शादीस्तान’ से किया बॉलीवुड का रुख

मेधा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और टेलीविजन विज्ञापनों से की थी. इसके साथ ही मेधा वेब सीरीज बीचम हास के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था जो 2019 में आया था. इसके साथ ही मेधा ने बॉलीवुड का रुख किया और उन्होंने 2021 में आई कीर्ति कुल्हारी की फिल्म ‘शादीस्तान’ में अभिनय किया. वहीं 2021 में दिल बेकरार में भी नजर आ चुकी है जिसे आप Disney+hotstar पर देख सकते हैं.