1,30,00,00,000 Cr के मालिक सनी देओल फटा हुआ जूता पहने आए नज़र, लोग बोले- पंप उखाड़ते वक्त घिस गया होगा, Video Viral

सनी देओल स्टारर कोर्ट रूम ड्रामा इक्का का ट्रेलर 29 जून को रिलीज़ किया गया. इस इवेंट में सूट-बूट पहने अभिनेता के फटे हुए जूते पर सबकी निगाहें टिक गईं. वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने उनकी सादगी की तारीफ की, वहीं कुछ ने मजेदार कमेंट्स भी किए.

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sunny deol worn shoes

फिल्म इंडस्ट्री में जहां एक ओर सेलेब्स के डिजाइनर कपड़े और महंगे फैशन ब्रांड चर्चा का विषय बनते हैं, वहीं सनी देओल ने एक बार फिर अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया. दरअसल, 29 जून को कोर्ट रूम ड्रामा का ट्रेलर रिलीज़ किया गया. जिसमें सनी देओल सूट-बूट पहने काफी स्टाइलिश अंदाज में नज़र आ रहे हैं. लेकिन उनके फटे हुए जूते पर लोगों की निगाहें टिक गईं. करोड़ों की संपत्ति के मालिक और फटा हुआ जूता. वीडियो सामने आते है लोग उनकी सादगी के कायल हो गए.

लोगों का रिएक्शन

सनी देओल के इस वीडियो पर यूजर्स ने रिएक्ट करते हुए कहा- क्या पता ये उनके फेवरेट शूज़ हों. वहीं एक ने लिखा-हैंड पंप उखाड़ते वक्त घिस गए होंगे. एक ने लिखा- क्या बकवास है ये, उनकी सादगी को पसंद करिए. यूजर्स को सूट-बूट में उनका हैंडसम अवतार पसंद आ रहा है.



सादगी हमेशा से रही है पहचान

सनी देओल उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए भी पर्सनल लाइफ में साधारण तरीके से रहना पसंद करते हैं. उनकी ग्लैमर पार्टीज़ का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बल्कि काम के बाद वो अपना सारा वक्त अपने परिवार के साथ बिताते हैं. सनी अक्सर जींस, शर्ट और आरामदायक जूतों में नज़र आते हैं. कई इंटरव्यू में उन्होंने माना है कि फैशन से ज्यादा उन्हें कम्फर्टेबल कपड़ों में रहना पसंद है. कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बावजूद उनके लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है. यही वजह है कि फैंस उन्हें रियल और डाउन टू अर्थ बताते हैं.

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क्या है ‘इक्का’ की कहानी?

‘इक्का’ एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसे 10 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने इसका निर्देशन किया है, सनी देओल इसके जरिए अपना ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं. फिल्म एक कोर्टरूम थ्रिलर है, जिसमें सनी देओल, अर्जुन मेहरा नाम के मशहूर डिफेंस लॉयर की भूमिका निभा रहे हैं. कहानी तब मोड़ लेती है, जब उन्हें अपने ही पुराने विरोधी शौर्यमन गौर (अक्षय खन्ना) का केस लड़ना पड़ता है. शौर्यमन पर एक लड़की की हत्या का आरोप है जब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है तो ये सिर्फ एक मर्डर केस की जांच तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि सच, नैतिकता और इंसाफ की लड़ाई में बदल जाता है.

ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा. कई लोगों ने सनी देओल की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स ने अक्षय खन्ना के अभिनय की भी सराहना की. कुछ लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि “इस फिल्म में अक्षय खन्ना हीरो पर भी भारी पड़ सकते हैं. बता दें, फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना के अलावा दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.