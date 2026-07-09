131 कारीगर, 256 घंटे और 10 लाख में एक मिलने वाली रूबी... ऐसी है आमिर खान की दुल्हन की वेडिंग रिंग

आमिर खान और गौरी स्प्राट की सादगी भरी शादी जितनी चर्चा में रही, उससे कहीं ज्यादा लोगों का ध्यान गौरी की बेहद खास रूबी वेडिंग रिंग ने खींचा. आइए जानते हैं इस खास रिंग के बारे में

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आमिर खान और गौरी स्प्राट ने सादगी से शादी की, लेकिन गौरी की दुर्लभ रूबी वेडिंग रिंग चर्चा का विषय बन गई

मेडागास्कर रूबी और 40 असली हीरों से सजी इस रिंग को बनाने में 256 घंटे और 131 कारीगरों की मेहनत लगी

रिंग का क्राउन-स्टाइल डिजाइन और विंटेज कारीगरी इसे एक खास हेरलूम ज्वेलरी पीस बनाती है

सोशल मीडिया पर लोग रिंग की खूबसूरती और अनोखे डिजाइन की जमकर तारीफ कर रहे हैं

हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट Aamir Khan एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए हैं. आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड Gauri Spratt से शादी कर ली. ये शादी बेहद सिंपल थी, यह एक छोटी और निजी सेरेमनी थी. इसमें उनके बच्चे, परिवार के करीबी सदस्य और कुछ दोस्त ही शामिल थे. शादी आमिर के बांद्रा वाले घर पर ही हुई थी.

दोनों ने सादगी के साथ एक दूसरे को अपनाया. आमिर और गौरी ने इस खास मौके के लिए ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे. जहां आमिर खान ने ऑफ-व्हाइट धोती-कुरता पहना था, जिसपर एक प्यारा सा ब्रोच लगा हुआ था तो वहीं, गौरी ने पेस्टल कलर हल्के पीले कलर का लहंगा पहना था. गौरी ने अपने इस लुक को मल्टीलेयर नेकलेस से पूरा किया था. उन्होंने बालों को साइड से पार्ट करके ताजा फूलों से सजाया था. गौरी बेहद खूबसूरत लग रही थीं. हर कोई गौरी के लुक की तारीफ तो कर ही रहा था, साथ ही साथ जिसने सभी का ध्यान खींचा वो थी उनकी रूबी वेडिंग रिंग. आमरि ने खास ये रिंग गौरी के लिए बनवाई थी, जो उनपर काफी सूट कर रही थी.

रिंग की खासियत-

ये रिंग कोई साधारण रिंग नहीं है, इसे लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड QWEEN ने बनाया है. रिंग के बीच में एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत नैचुरल रूबी लगा हुआ है. ये मेडागास्कर रूबी है . ये इतना रेयर है कि इसे ढूंढने में ही तीन महीने से ज्यादा समय लग गया.

QWEEN के को-फाउंडर और CEO अमित कुमार ने बताया कि इस रूबी को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी. यह मेडागास्कर रूबी है, जो दस लाख में से एक मिलती है. इस अंगूठी के चारों तरफ 40 असली हीरे जड़े हुए है, जो इसे और क्लासी बनाते हैं. इस एक रिंग को बनाने में 256 घंटे से ज्यादा का समय लगा और 131 कारीगरों ने मिलकर इसे तैयार किया.

रिंग कैसे बनाई गई?

आमतौर पर रिंग में पत्थर सीधे बैंड पर लगा होता है, लेकिन इस रिंग के साथ ऐसा नहीं है, रूबी को क्राउन जैसी सोने की संरचना के अंदर लगाया गया है. रूबी को कैबोचॉन कट दिया गया है यानी कि यह एक दम चिकनी है, ये कहीं से भी रफ लुक नहीं देती है. इससे रूबी का रंग और भी गहरा और चमकदार दिखता है.

रूबी को पकड़ने वाली सोने की गैलरी scalloped है. यह ऊपर की तरफ क्राउन जैसे पॉइंट्स बनाती है, फिर इसमें मिलग्रेन बिडिंग का काम किया गया है. यह स्टाइल पुराने समय के राजसी और विरासती जेवरों जैसा है. रिंग में हीरे की डिटेलिंग भी है. पूरा डिजाइन ऐसा है कि यह एक हेरलूम बने यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला खजाना बने.अमित कुमार कहते हैं कि शुरू से ही हमारा लक्ष्य एक साधारण वेडिंग बैंड बनाने का नहीं था, बल्कि एक यादगार, राजसी टुकड़ा बनाने का था.

शादी बहुत सिंपल थी. आमिर और गौरी लंबे समय से साथ थे. दोनों ने फैसला किया कि अब औपचारिक रूप से शादी कर लें, बच्चों की मौजूदगी में हुई यह शादी और भी खास हो गई. गौरी की रिंग देखकर सब हैरान थे. सोशल मीडिया पर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं.आमिर खान हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेसी देते रहे हैं. इस बार भी उन्होंने मीडिया को दूर रखा और सिर्फ करीबी लोगों के साथ यह खुशी मनाई.

रूबी का महत्व-

रूबी को प्यार, जुनून और राजसी अंदाज का पत्थर माना जाता है. मेडागास्कर की रूबी अपनी गहराई और चमक के लिए प्रसिद्ध है. इतनी मेहनत और दुर्लभ पत्थर वाली रिंग वाकई अनमोल है. यह शादी आमिर खान के जीवन का नया अध्याय है. दोनों खुशी-खुशी नई शुरुआत कर रहे हैं. गौरी की रिंग न सिर्फ सुंदर है, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई और खासियत को भी दिखाती है.