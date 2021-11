15 Years Of Dhoom 2 Aishwarya Rai And Hrithik Roshan Kiss: आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) की फिल्म धूम 2 (Dhoom 2) की रिलीज को 15 साल पूरे हो गए हैं, बता दें कि ये फिल्म साल 24 नवंबर, 2006 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी. माना जाता है कि फिल्म ने करीब 151 करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai), अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan), उदय चोपड़ा ( Uday Chopra) और बिपाशा बसु (Bipasha Basu) लीड रोल में थे.Also Read - Atrangi Re Trailer Out: अक्षय-धनुष और सारा का दिखेगा लव ट्राएंगल, बेहद अतरंगी है ये लव स्टोरी

बता दें कि यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी, लेकिन फिल्म ने अपने कहानी की वजह से तो हिट हुई थी लेकिन ऋतिक (Hrithik Roshan) ऐश्वर्या (Aishwarya Rai) के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था. इस सीन को करने के बाद जहां ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर वबाल हुआ था, क्योंकि ये पहला मौका थआ जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर किया था.

फिल्म में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के बीच कुछ मिनट का किस सीन था, ये पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था. इसके बाद ये सीन बी- टाउन की सुर्खियों में आ गया था. बता दें कि ये फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब ऐश और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की सगाई हो चुकी थी, इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज थी औऱ बाद में फिल्म से ये सीन हटा दिया गया था.

इतनी नहीं ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) एक इंटरव्यू में बताया था कि वे इस सीन को करने के बाद पचड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे. ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन कुछ सीन्स की वजह से उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा था, उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट्स इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं थीं.