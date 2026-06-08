51 साल पहले 16 साल की Dimple Kapadia पर फिल्माया गया था ये गाना, रिलीज होते ही देशभर के लड़कों का टूट गया था दिल

हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे गाने हैं जो वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि उन्हें जिस दौर में भी सुना जाए वो एक खुमारी सी छोड़ जाते हैं. डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर पर फिल्माए गाने की भी कुछ ऐसी ही कहानी है.

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dimple kapadia

डिंपल कपाड़िया ने 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में लीड रोल किया था. इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. 8 जून को गुजराती परिवार में जन्मीं एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें. सबसे पहले बात करते हैं उनकी फिल्म बॉबी के बारे में, जो 1973 में रिलीज़ हुई थी. इसे राज कपूर ने डायरेक्ट किया था. दरअसल, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि रोमांस की एक नई शुरुआत थी. जहां ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की केमेस्ट्री ने तहलका मचा दिया था. ऐसे तो फिल्म के सारे गाने हिट साबित हुए थे लेकिन इसका एक गाना लोगों ने मन में ऐसा रच बस गया था जो 51 साल से ज्यादा के वक्त के बाद भी, आज भी बड़े ही चाव से सुना जाता है.

‘मैं शायर तो नहीं’

हम बात कर रहे हैं फिल्म के मशहूर गाने ‘मैं शायर तो नहीं’ के बारे में. 16 साल की उम्र में डिंपल पर फिल्माए इस गाने में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को ऐसा दीवाना बनाया कि वो रातों-रात देश की चर्चित स्टार बन गईं. इस फिल्म में उनके अपोजिट ऋषि कपूर थे. गाने में वो डिंपल कपाड़िया को प्रपोज़ करते हुए दिखाई दे रहे थे. दोनों की केमेस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई. खासकर यूथ के बीच ये गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था.

देशभर के लड़कों की बन गई थीं क्रश

उस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं लेकिन डिंपल कपाड़िया के चर्चे किसी इंटरनेट सेंसेशन से कम नहीं थे. फिल्म हिट होने के बाद उनकी फोटो मैगजीन के कवर पेज पर छा गई. फैन मेल्स उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो गए. डिंपल के हेयरस्टाइल और लुक की कॉपी होने लगी. उनकी ड्रेसिंग सेंस को भी खूब कॉपी किया गया.

गाने की सफलता के पीछे थी जादुई टीम

‘मैं शायर तो नहीं’, इस मशहूर गाने में दिग्गज गायक मुकेश ने अपनी आवाज़ दी थी. इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, जबकि संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का था. इन दिग्गज कलाकारों की मेहनत और राज कपूर की प्रेजेंटेशन सोच ने इस गाने को अमर बना दिया.

स्टारडम के बीच लिया बड़ा फैसला

फिल्म बॉबी के हिट होने के बाद हर निर्माता डिंपल कपाड़िया को अपनी फिल्म में लेना चाहता था. लेकिन अपने करियर के पीक पर एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना से शादी कर ली जिसके उनके फैंस का दिल टूट गया. वो चाहती तो अपने करियर को और स्ट्रॉन्ग बना सकती थीं, लेकिन उनका ये फैसला वाकई चौंका देने वाला था.