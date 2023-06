Hindi Entertainment Hindi

1920 Horror Of The Heart: भूत बनीं अविका गौर, डरावना और रूह कंपा देने वाला ट्रेलर जारी

1920 Horror Of The Heart: भूत बनीं अविका गौर, डरावना और रूह कंपा देने वाला ट्रेलर जारी

1920 Horror Of The Heart Trailer Out Now: अविका गौर की पहली फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है.

1920 Horror Of The Heart Trailer Out Now: विक्रम भट्ट एक बार फिर से लोगों को ड़राने के लिए तैयार हो गए हैं. दरअसल हॉरर फिल्मों के जरिये एक खास पहचान बना चुके विक्रम भट्ट एक बार फिर से अपने जोन में वापसी करने आ चुके हैं और वो अपनी आगामी फिल्म ‘1920 – हॉरर्स ऑफ़ द हार्ट’ का दमदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फ़िल्म में मुख्य किरदार में टेलीविजन शो ‘बालिका वधु’ की आनंदी यानी अविका गोर हैं, जो एक बेटी के रूप में ‘1920 – हॉरर्स ऑफ़ द हार्ट’ में अपने माता-पिता का बदला लेने के मिशन पर हैं. फिल्म का ट्रेलर देखकर यूजर्स फिल्म की रिलीज के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिड हो गए हैं. ये फिल्म 23 जून को रिलीज होने जा रही है.

आनंदी को मिला लीड रोल

फ़िल्म में मुख्य किरदार में टेलीविजन शो ‘बालिका वधु’ की आनंदी यानी अविका गोर हैं, जो एक बेटी के रूप में ‘1920 – हॉरर्स ऑफ़ द हार्ट’ में अपने माता-पिता का बदला लेने के मिशन पर हैं. ये एक ऐसी फिल्म जिसमें एक बुरी आत्मा, अपने नापाक इरादों से आतंक को उजागर करती है और फिर शुरू होती है डर की असल कहानी. महेश भट्ट और आनंद पंडित, डॉ. राज किशोर खवारे के सहयोग से विक्रम भट्ट प्रोडक्शन की दिल दहलाने वाली “1920 – हॉरर्स ऑफ द हार्ट” का निर्देशन किया है.

बदला लेने की है पूरी कहानी

ट्रेलर में देखा जा सकता है कि अविका एक ऐसी बेटी के रोल में नजर आ रही हैं, जिसकी मां उसे बचपन में ही छोड़कर चली जाती है. अब वह अपने पिता के कहने पर अपनी मां और उनके परिवार से बदला लेने के लिए आ गई है. दूसरे पति और बेटी के साथ वह अपनी मां की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती और ऐसे में ठान लेती है वह इस परिवार को तबाह कर देगी. इसके बाद घर के अंदर एक तारतवर आत्मा की एंट्री होती है, जिसके बाद शुरू होता है डर का असली तमाशा.

इस दिन रिलीज हो रही है फिल्म

कृष्णा भट्ट के निर्देशन में बनी ‘1920 – हॉरर्स ऑफ द हार्ट’ की कहानी महेश भट्ट ने लिखी है. इसे डॉक्टर राज किशोर ख्वारे, राकेश जुनेजा और श्वेतांबरी भट्ट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म इसी महीने यानी 23 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES