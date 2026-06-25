200 Crore Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडीज का यू-टर्न, कानूनी लड़ाई में बदला रुख

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण याचिका वापस लेने का फैसला किया है. इस कदम को उनकी कानूनी रणनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. ये मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जिस पर कई हाई-प्रोफाइल लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के आरोप हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि सुकेश ने अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल महंगे उपहारों और अन्य लाभों के लिए किया था.
जानकारी के अनुसार, जैकलीन फर्नांडीज ने पहले दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है.
अदालत में उनके वकील ने यह दलील दी कि वे इस मामले में आगे उचित कानूनी उपाय अपनाना चाहते हैं, इसलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी.
दरअसल, 30 मई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर जैकलीन फर्नांडीज, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोस और 14 अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
इस मामले में जांच एजेंसियों का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने खुद को सरकारी मंत्रालयों का बड़ा अधिकारी बताकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की. इस कथित ठगी की रकम लगभग 200 करोड़ रुपए बताई जाती है.
ईडी की जांच में यह दावा किया गया है कि इस अवैध कमाई का एक हिस्सा महंगे गिफ्ट्स और लग्जरी सामान पर खर्च किया गया. एजेंसी का कहना है कि जैकलीन फर्नांडीज को भी इस नेटवर्क से जुड़े महंगे गिफ्ट्स मिले थे, जो कथित तौर पर अपराध से अर्जित पैसों से खरीदे गए थे. इन उपहारों में लग्जरी कारें, ब्रांडेड सामान, ज्वेलरी और अन्य कीमती चीजें शामिल हैं.
वहीं, जैकलीन फर्नांडीज की कानूनी टीम लगातार यह कहती रही है कि अभिनेत्री इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं. उनके वकीलों का कहना है कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी और वह खुद इस धोखाधड़ी का शिकार बनीं.
(इनपुट एजेंसी)
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