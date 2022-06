21 Years Of Lagaan: आमिर खान की सुपर-डुपर हिट फिल्म ‘लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया’ (Lagaan: Once Upon A Time In India) ने बीते गुरुवार रिलीज के 21 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस मौके पर आमिर खान (Aamir Khan) ने फिल्म की स्टारकास्ट को अपने घर दावत पर बुलाया, जिसका वीडियो भी सामने आया है. लगान के 21 साल पूरे होने पर आमिर खान के घर एक बार फिर फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले कलाकार पहुंचे, जहां उन्होंने मूवी को लेकर अपनी यादें ताजा कीं. हालांकि सामने आए वीडियो में लगान की लीड एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह नजर नहीं आई, जिन्हें फैंस ने खूब मिस किया. हालांकि कलाकारों के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान भी दिखाई दिए.Also Read - 'कालीन भैया' ने दी गुड न्यूज, इस दिन से मिर्जापुर 3 की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं Pankaj Tripathi

आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. साल में गिनी चुनी फिल्में बनाने वाले आमिर खान की मूवीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'लगान' भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, इस फिल्म ने कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड कामय किया था. फिल्म हिट होने के बाद स्टारकास्ट को भी खूब पॉपुलैरिटी मिली. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लगान में क्रिकेटर की भूमिका में नजर आने वाले कई एक्टर आमिर के घर पहुंचे हैं.

वीडियो में आमिर, निर्देशक आशुतोष गोवारिकर, अभिनेता यशपाल शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा, राजेंद्रनाथ जुत्शी और अन्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. इनके अलावा एक्टर शंकर पांडे, राजा अवस्थी, सुहासिनी मुले, प्रदीप राम सिंह रावत और अमीन गाजी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित, ‘लगान’ को 74वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित किया गया था. मदर इंडिया (1957) और सलाम बॉम्बे (1988) के बाद इस श्रेणी में नामांकित होने वाली यह देश की तीसरी फिल्म थी.