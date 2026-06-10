22 साल में 160 बार आई बारात की बात, लेकिन 49 के Mika Singh ने हर बार क्यों कहा 'ना'?

बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह सिर्फ अपने गानों को लेकर ही नहीं पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं. जानते हैं 49 की उम्र में भी उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की है?

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 10, 2026, 10:36 AM IST
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Mika Singh

बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. चाहत खन्ना से लेकर आकांक्षा पुरी तक कई लड़कियों से उनका नाम जुड़ा. हालांकि सिंगर ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर पब्लिकली बात नहीं की. दिलचस्प बात ये है कि 49 के होने के बावजूद वो अभी तक कुंवारे हैं, वो भी तब जब उन्हें 150 प्रपोज़ल आ चुके हैं. जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है. 10 जून को मीका सिंह के बर्थडे पर जानते हैं खास बातें.

मीका सिंह के हिट गाने

बॉलीवुड में जब भी चर्चित सिंगर की बात होती है मीका सिंह का नाम जरूर लिया जाता है. उनके कुछ गाने तो इतने मशहूर हुए जो आज भी पार्टी में बजते हैं तो लोग थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं. ‘सावन में लग गई आग’, ‘ढिंका चिका’, ‘आज की पार्टी’ और ‘आंख मारे’ जैसे कई सुपरहिट गानों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले मीका अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिंगर ने खुद कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की.

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150 प्रपोज़ल ठुकरा चुके हैं

मीका ने टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें 150 शादी के प्रपोज़ल आ चुके हैं. लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी भी लड़की को अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी से मिलवा सकें. उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों में कम से कम मुझे 150-160 साल शादी के रिश्ते आ चुके हैं. लेकिन मेरे लिए अपने काम पर फोकस करना जरूरी था. लोगों को लगता होगा कि मुझे लड़कियों के साथ पार्टी करना और हैंगआउट करना पसंद है, इसी वजह से मेरी शादी नहीं हुई. तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हालांकि कई बार मीका ने मजाक में ये भी कहा है कि जब सलमान खान शादी करेंगे तभी मैं भी करूंगा.

शादी का सवाल और मीका का जवाब

मीका सिंह ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें अपनी आजादी बहुत पसंद है. उनका मानना है कि शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है और जब तक कोई भी व्यक्ति उसके लिए पूरी तरह तैयार न हो, तब तक ये फैसला नहीं लेना चाहिए. मीका ने कहा कि वो अपनी म्यूजिक, अपने काम और ट्रैवलिंग में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि शादी उनके लिए जरूरी है.

‘मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता’

मीका सिंह ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है. वो देर रात तक काम करते हैं. अचानक किसी कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं. कई-कई दिन घर से बाहर रहते हैं. ऐसी स्थिति में किसी रिश्ते को समय देना आसान नहीं होता. इसलिए जब तक उन्हें ये विश्वास नहीं हो जाता कि वो अपने बनाए रिश्ते को पूरी तरह संभाल पाएंगे वो शादी नहीं करना चाहते.

टीवी पर भी ढूंढ चुके हैं दुल्हन

साल 2022 में मीका सिंह ने टीवी शो Swayamvar: Mika Di Vohti में हिस्सा लिया था और अपने जीवनसाथी की तलाश करने निकले थे. शो के फिनाले में उन्होंने आकांक्षा पुरी को चुना भी था. लेकिन बाद में दोनों की शादी नहीं हुई. दोनों ने एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया और अपने-अपने करियर पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ गए.

डीजे की जान हैं, मीका सिंह के ये गाने

1. सावन में लग गई आग (1998), 2. इब्ने बतूता (इश्किया, 2010), 3. ढिंका चिका (रेडी, 2011), 4. सुबह होने ना दे (देसी बॉयज़, 2011), 5. प्यार की पुंगी (एजेंट विनोद, 2012), 6. लॉन्ग ड्राइव (खिलाड़ी 786, 2012), 7. चिंता ता ता चिता चिता (राउडी राठौर, 2012), 8. जुम्मे की रात (किक, 2014), 9. आज की पार्टी (बजरंगी भाईजान, 2015), 10. आंख मारे (सिम्बा, 2018)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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