मुंबई: मशहूर फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ ने 24 साल पूरे कर लिए हैं, ऐसे में फिल्म की अभिनेत्री काजोल ने इस पल को इंस्टाग्राम पर सेलीब्रेट किया है. काजोल द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में उन्हें कमरे के कोने में रखे एक फूलदान के पास बैठकर आंखों में चश्मा लगाए किताब पढ़ते देखा जा सकता है.

Still got the specs & still reading even after 24 years.#24YearsOfDDLJ pic.twitter.com/creOmOwb4R

— Kajol (@itsKajolD) October 19, 2019