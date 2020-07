मुंबई: दिवंगत बॉलीवुड सुपरस्टार श्रीदेवी की आखिरी फिल्म ‘मॉम’ की रिलीज को मंगलवार को तीन साल पूरे हो गए. यह 7 जुलाई, 2017 को रिलीज हुई थी. श्रीदेवी के पति, निर्माता बोनी कपूर ने ट्वीट किया, “वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है. ‘मॉम’ की रिलीज को तीन साल हो गए हैं. श्रीदेवी की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता परफॉर्मेस के लिए और पूरी कास्ट और टीमों के शानदार प्रदर्शन और कड़ी मेहनत के लिए हमेशा याद किया जाएगा.” Also Read - जाह्नवी कपूर को मिला अपना पुराना फोन, सोशल मीडिया पर शेयर पिता और बहन संग पुरानी यादें

फरवरी 2018 में श्रीदेवी का निधन हो गया. यह उनकी आखिरी फिल्म है.

