30 years in Bollywood of Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के 'किंग' कहे जाने वाले शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो गए हैं. दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ने वाले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को रोमांस का किंग भी कहा जाता है. सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान की फैंस तारीफ और शुभकामनाएं दे रहे हैं. बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने से पहले शाहरुख खान टीवी के पॉपुलर एक्टर थे. फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी गॉड फादर के इतना बड़ा नाम कमाने वाले शाहरुख खान आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं. इस मौके पर आज हम आपको उनके सबसे रोमांटिक डायलॉग्स के बारे में बताने वाले हैं.

‘कुछ कुछ होता है’

1998 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी 'कुछ कुछ होता है' उस साल की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी. शाहरुख ने अपनी एक्टिंग और अपने डायलॉग 'हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है … और प्यार भी एक ही बार होता है' से दिल जीत लिया.

‘वीर जारा’

2004 की अवधि की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'वीर जारा' को शाहरुख की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है. उन्होंने फिल्म में कई दिल जीतने वाले डायलॉग कहे जिसमें से एक ये है, 'सच्ची मोहब्बत जिंदगी मैं सिर्फ एक बार होती है और जब होती है, तो कोई भगवान या खुदा उससे नाकामयाब नहीं होने देता.'

‘दिलवाले’

दिलवाले ने 2015 में सिनेमाघरों में दस्तक दी. रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में शाहरुख ने एक बार फिर दर्शकों को प्रभावित किया. फिल्म की कहानी और शाहरुख के डायलॉग को लेकर काफी पॉपुलर हुई थी. वो डायलॉग था ‘दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते.’

‘माई नेम इज खान’

अगर आप शाहरुख खान के जबरा फैन हैं तो आपने ‘माई नेम इज खान’ जरूर देखी होगी. इस फिल्म के डायलॉग ‘मुझे डर तो बहुत सी चीजों से लगता है … पर सबसे ज्यादा डर तुम्हें खो देने के ख्याल से लगता है’ काफी मशहूर हुआ था.

‘जब तक है जान’

2012 की रोमांटिक फिल्म ‘जब तक है जान’ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी. शाहरुख ने एक बार फिर अपनी लाइन से सभी को अपना दीवाना बना लिया, ‘तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक जान.’