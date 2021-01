32 Years Of Ram Lakhan: बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने (Madhuri Dixit Nene) ने बुधवार को अपने फिल्म राम लखन के 32 साल पूरे होने पर इसे (32 Years Of Ram Lakhan) याद किया. राम लखन फिल्म सिनेमाघरों में काफी हिट हुई थी. 1989 की फिल्म, जिसमें जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर ने भाइयों की भूमिका निभाई थी. ये फिल्म सुभाष घई ने निर्देशित किया था. Also Read - 'तेनाली राम' के बाद कृष्ण भारद्वाज को इस बात की होनी लगी परेशानी, और...

फिल्म की टीम की दो तस्वीरों का एक कोलाज साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, राम लखन के 32 साल पूरे होने का जश्न मना रही हूं. फिल्म पर काम करते समय हमने जो अद्भुत यादें बनाईं, उसके लिए पूरे टीम का धन्यवाद. पूरी टीम की कड़ी मेहनत को देखने, आनंद लेने और प्यार करने के लिए धन्यवाद."

पहली तस्वीर में माधुरी, अनिल, जैकी, घई, अनुपम खेर, सतीश कौशिक और गुलशन ग्रोवर हैं. दूसरी छवि फिल्म की शूटिंग के दौरान ली गई है. ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में अभिनेता डिंपल कपाड़िया, राखी, अमरीश पुरी, सईद जाफरी और परेश रावल दिखाई दे रहे हैं, जो फिल्म के कलाकारों में शामिल थे.

इनपुट- एजेंसी