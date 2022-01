OTT Release Of The Week: कोरोना काल में पिछले कई समये से सिनेमाघरों में बिल्कुल हलचल नहीं है और लगातार बड़ी फिल्में ओटीटी पर आ रही हैं और फैंस उनका मजा जमकर ले रहे हैं. सिनेमाघरों में आने वाले शुक्रवार को भी सन्नाटा ही रहेगा. कोई नई हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है. जहां-जहां सिनेमाघर खुले हैं, वहां आधी क्षमता के साथ पुरानी रिलीज फिल्में चल रही हैं, कोरोनाकाल में दर्शकों को एंटरटेन करने का जिम्मा ओटीटी ने उठा लिया है. दर्शकों को हर दिन कुछ नया परोसा जा रहा है. ऐसे में हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Release Of The Week) पर इस हफ्ते काफी धमाल होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस हफ्ते आपके खाते में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: श्रुति की वजह से विराट की चली जाएगी नौकरी, सामने आएगा सच

1. टू हॉट टू हैंडल (To Hot To Handle)

19 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर एडल्ट रिएलिटी शो टू हॉट टू हैंडल का तीसरा सीजन रिलीज हो रहा है, इसके पहले इसके दो भाग आ चुके हैं और फैंस ने इसे जमकर प्यार दिया था. बता दें कि इसकी कहानी लीक से हटकर है और ये नेटफ्लिक्स स्पेशल शो में से एक है

2. भौकाल 2 ( Bhaukaal Season 2)

एमएक्स प्लेयर की सबसे लोकप्रिय वेबसीरीज में से एक भौकाल का नया सीजन 20 जनवरी को रिलीज हो रहा है. भौकाल सीजन 2 में एक बार फिर से मोहित रैना फिर से एसपी सिकेरा के किरदार में वापसी कर रहे हैं.

3. अनपॉज्ड: नया सफर (Unpaused Naya Safar)

अनपॉज्ड- नया सफर (Unpaused Naya Safar) में पांच हिंदी शॉर्ट फिल्में देखने को मिलेंगी. 21 जनवरी को ये अमेजन प्राइम पर 240 से अधिक देशों में रिलीज होगा.

4. द रॉयल ट्रीटमेंट (The Royal Treatment)

द रॉयल ट्रीटमेंट नेटफ्लिक्स पर 20 जनवरी को रिलीज होगी. इसके ट्रेलर को फैंस ने खूब पसंद किया था. को रिक जैकोबसन ने डायरेक्ट किया है, वहीं इसके लेखक हैं हॉली हेस्टर.

5. ओजार्क 4 (ozark Season 4)

क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क सीजन 4 (Ozark Season 4) को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट 21 जनवरी 2022 को रिलीज होगा. इसके पहले तीन भाग ने लोगों को खुब पसंद आया था.

6. 36 फार्महाउस (36 FarmHouse)

36 फार्महाउस (36 Farm House) जी 5 पर 21 जनवरी को रिलीज किया जाएगा. ये एक फैमिली कॉमिक ड्रामा है. सुभाष घई इस फिल्म के साथ ओटीटी स्पेस में दाखिल हो रहे हैं. इस कॉमेडी मर्डर मिस्ट्री का निर्देशन राम रमेश शर्मा ने किया है