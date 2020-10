376d story basaed on gang rape with men released on ott platform trailer hathras gang rape- जब एक लड़की का एक से अधिक व्यक्ति रेप करते हैं तो वो गैंगरेप की श्रेणी में आता है. गैंगरेप पर आधारित एक और फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. लेकिन ये फिल्म किसी लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के साथ हुए गैंगरेप पर आधारित है. फिल्म का नाम है 376 डी. फिल्म में विवेक कुमार, दीक्षा जोशी, सुमित सिंह सिकारवर, प्रियंका शर्मा जैसे सेलेब्स मुख्य किरदार में हैं. Also Read - Bigg Boss ने पलटा सीन, फंसे अभिनव, रो पड़ीं रुबीना, अब एक्टर किसे चुनेंगे? प्यार या फिर गेम?

फिल्म की कहानी के मुताबिक एक लड़के के साथ गैंगरेप हो जाता है फिर वो अपने हक के लिए लड़ता है. फिल्म का निर्देशन गुनवीर कौर और रॉबिन सिकरवार ने किया है. रॉबिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस तरह की घटनाएं व्यक्ति को अंदर तक हिला देती हैं. ये फिल्म लोगों के जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं.

रॉबिन ने कहा- बलात्कार बहुत बुरा और घृषित है, चाहे वह स्त्री के साथ हो या पुरुष के साथ. तभी हमने अपनी कहानी को नया मोड़ दिया.