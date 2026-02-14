By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
45 साल पहले आई इस फिल्म ने बदल दी थी अनिल कपूर की किस्मत, नाम है????
आज बॉलीवुड के सबसे फिट और लंबे करियर वाले एक्टर्स में गिने जाने वाले अनिल कपूर के लिए शुरुआती दौर बिल्कुल आसान नहीं था. उस वक्त ये फिल्म उनके लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. जानते हैं नाम क्या है?
साल 1986 में रिलीज हुई अभिनेता अनिल कपूर की फिल्म ‘कहां कहां से गुजर गया’ को 45 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर अभिनेता बेहद इमोशनल नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर भावनाएं व्यक्त कीं. अनिल कपूर ने फिल्म ‘कहां कहां से गुजर गया’ के 45 साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट किया है. उन्होंने इसे अपने करियर का टर्निंग पॉइंट और मील का पत्थर बताया.
जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट
अनिल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़े वीडियो कोलाज पोस्ट करते हुए लिखा, “45 साल पहले, एक फिल्म जिसे खरीदार ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, आखिरकार सिर्फ एक शो में रिलीज हुई, और वह एक शो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया.”
उन्होंने आगे बताया, फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी. मेरे लिए यह महत्वपूर्ण शुरुआत थी. निर्देशक एम.एस. सथ्यू के साथ काम करना, ईशान आर्या के कैमरे से फ्रेम होना और पंकज कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए और भी खास था. हम दोनों ही उस समय अपने करियर की शुरुआत में थे.
‘कहां कहां से गुजर गया’
अनिल ने लिखा, “‘कहां कहां से गुजर गया’ ने मुझे एक ऐसा अनुभव दिया जिसके लिए मैं आज भी शुक्रगुजार हूं. जो अनिश्चितता के साथ शुरू हुआ, वह एक ऐसा मील का पत्थर बन गया जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा. 45 साल बाद मैं उन संघर्षों, सीखों और उस फिल्म के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने मेरा रास्ता बनाया.”
फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा
इस एक फिल्म के बाद अनिल कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ‘मिस्टर इंडिया’, ‘तेज़ाब’, ‘राम लखन’, ‘बेटा’ से लेकर ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ और आज के OTT प्रोजेक्ट्स तक, उनका करियर लगातार रीइन्वेंट होता रहा. जहां कई एक्टर्स एक दौर के बाद गुम हो गए, वहीं अनिल कपूर हर दशक में खुद को नए रूप में पेश करते रहे.
यह फिल्म अनिल कपूर के एक्टिंग को दिशा देने वाली फिल्म कही जाती है. फिल्म में अनिल ने रवि का किरदार निभाया था, जो एक मॉडल रहता है, लेकिन संघर्षरत छात्रों के साथ जुड़ जाता है. फिल्म ने अनिल को एक्टिंग की गहराई दिखाने का मौका दिया और उनके करियर की नींव रखी.
